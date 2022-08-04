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工業升級 贛州242案開工
「客家搖籃」江西省贛州市3日舉行重大項目聯動開工活動，242個項目聯動開工，總投資1609億元（人民幣，下同）。
中新社報導，此次江西贛州聯動開工的242個項目，涵蓋產業升級、基礎設施、公共服務、生態環保等領域，項目平均投資達6.6億元，其中20億元以上項目18個，超百億元投資項目2個。
從結構看，更加聚焦推動工業倍增升級，有贛州市經開區富士康智能製造、贛縣中億磁性材料等製造業生產項目92個；從品質看，更加注重完善產業鏈和科技創新引領，有贛州南康華憨高端家具配套、贛南創新與轉化研究院等上下游配套項目和科技產業融合項目。
除將啟動運行重大項目指揮調度雲平台推進重大項目建設，江西贛州還將聚焦產業升級、基礎設施、公共服務、生態環保等領域，部署啟動2023年江西省大中型項目預申報，確保年度計畫投資同比增長20%左右。
江西贛州市委書記吳忠瓊說，贛州持續加大重點項目推進力度，確保工程質量、施工安全前提下，爭取早日建成見效。贛州有「客家搖籃」之稱，是江西省對接融入粵港澳大灣區的最前沿。
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