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清潔能源體系 福建加速建構
8月2日，中國大陸自主三代核電華龍一號批量化工程—中核集團漳州核電2號機組第3台蒸汽發生器吊裝就位。至此，漳州核電2號機組三台蒸發器5天內全部吊裝就位。
中新社報導，福建省發展和改革委員會主任孟芊受訪時表示，至今年6月底，福建全省電力總裝機7264萬千瓦，其中清潔能源裝機4274萬千瓦，佔比達58.8%，核電、海上風電裝機分別位居中國大陸第二和第三。
作為具有中國大陸自主知識產權的三代核電技術「華龍一號」示範工程，福建福清核電站5號、6號機組全面建成投產。截至5月13日，福清核電累計安全發電2000億千瓦時，相當於累計節約標準煤消耗6240萬噸，減少二氧化碳排放1.6億噸，減少二氧化硫排放50萬噸，植樹造林約14億棵。
7月13日，福建省發改委公示2022年首批海上風電競爭性配置項目結果：連江外海項目優先中選者為華能集團與福建省投資開發集團有限責任公司聯合體；馬祖島外項目優先中選者為國家能源集團與萬華化學集團股份有限公司聯合體。
業內專家稱，隨著核電、風電等多個大項目建成投產，環保且低成本的清潔能源，正推動福建加快建成東南沿海能源基地。
相對裝機容量的快速增長，福建用電量增長卻較為平穩，階段性盈餘成為福建能源產業發展的突出問題。據福建省統計年鑒顯示，福建社會用電量2018年為2313.8億千瓦時，2019年為2402.3億千瓦時，2020年為2483.0億千瓦時。
福建將持續發力跨省跨區電網互聯，除打通沿海能源走廊，根據福建省「十四五」規劃，「將研究論證閩贛聯網」「積極做好與金門、馬祖地區通電工作」。
孟芊說，福建將確保能源安全，堅持清潔低碳發展方向，安全高效發展核電，大力發展可再生能源，完善天然氣基礎設施，加快構建清潔低碳安全高效能源體系。
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