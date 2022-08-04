往年的7、8月都是汽車銷售的淡季，而今年上海新能源車消費卻異常火熱，原因出在高油價以及有車型補助超過4萬元（人民幣，下同）等各項政策優惠，預計下半年車市將會有一輪消費熱潮。

上觀新聞報導，浦東金橋一家威馬4S店，一大早就已經有兩組顧客在店內等候簽單，店裡的銷售人員小劉表示，周末來看車、買車的人還會更多，7月以來，店裡客流量幾乎是6月的兩倍。

蔚來區域店總徐蓓蕾指出，6月初疫情剛緩解時候，由於積壓訂單多，曾迎來一個客流高峰期，6月下旬又進入平淡，7月中旬以來，門店客流量再次出現高峰。7月僅她負責的區域訂單數就增長了1.5到2倍。

另外，汽車銷售小劉舉自己為例，換了電動車之後，一個月充電只需人民幣400元左右，每月能省下來將近五分之四的錢。