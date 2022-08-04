大陸可再生能源發電 穩步擴大

最新統計顯示，自2016年以來，在民族主義浪潮日益高漲的背景下，中國大陸消費者至少抵制78家外國企業，比之前八年激增六倍多。「和氣生財」的道理古今中外盡然，但這些外國企業也未必事事低頭。

2022-08-04 13:22