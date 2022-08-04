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大陸可再生能源發電 穩步擴大
中國大陸國家能源局2日召開第三季網上記者會，大陸國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，可再生能源發展持續向好，可再生能源裝機規模穩步擴大。
中新社報導，今年上半年，中國大陸可再生能源發電新增裝機5475萬千瓦，占全中國大陸新增發電裝機的80%。截至6月底，中國大陸可再生能源發電裝機達11.18億千瓦。
其中，今年上半年中國大陸新增水電裝機941萬千瓦。截至6月底，水電裝機4.0億千瓦（其中抽水蓄能0.42億千瓦）。 上半年，中國大陸風電新增併網裝機1294萬千瓦，其中陸上風電新增裝機1206萬千瓦、海上風電新增裝機27萬千瓦。截至6月底，中國大陸風電累計裝機3.42億千瓦，其中陸上風電累計裝機3.16億千瓦、海上風電累計裝機2666萬千瓦。
上半年，中國大陸光伏發電新增裝機3088萬千瓦，其中，光伏電站1123萬千瓦、分布式光伏1965萬千瓦。截至6月底，光伏發電累計裝機3.36億千瓦。上半年，生物質發電新增裝機152萬千瓦，累計裝機達3950萬千瓦。
此外，可再生能源發電量穩步增長。王大鵬透露，今年上半年，中國大陸可再生能源發電量達1.25萬億千瓦時。可再生能源持續保持高利用率水平。上半年，中國大陸主要流域水能利用率約98.6%，較上年同期提高0.2個百分點；中國大陸風電平均利用率95.8%，較上年同期降低0.6個百分點；中國大陸光伏發電平均利用率97.7%，較上年同期降低0.2個百分點。
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