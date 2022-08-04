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世界500強企業 陸企營收超越美

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

「財富」（FORTUNE）雜誌3日發表2022年的「世界500強企業」排行榜。美國零售商沃爾瑪連續9年成為全球最大公司。其中，大陸上榜企業的營收占500家上榜企業總營收的31%，首次超過美國。美國上榜企業占上榜企業總營收的30%。榜單前五名中，有三家企業來自中國大陸，分別是國家電網、中石油、中石化。

不過，今年大陸（含香港）公司數量增長下滑。相比去年增長11間，今年只增加了1間。

榜單前十名企業為，美國沃爾瑪、美國亞馬遜、中國國家電網有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、阿拉伯沙特阿美公司沙特、美國蘋果公司、德國大眾公司、中國建築集團有限公司與美國CVS Health 公司。

據「財富」雜誌表示，中國大陸互聯網巨頭京東、阿里巴巴和騰訊，在今年榜單的排名均有上升，分別位列第 46位、第 55位和第 121位。這同時為三家企業登上榜單以來名次最高的一年。中國大陸其他知名企業，如華為位列96名、小米集團266名、比亞迪436名。

報告顯示，今年「財富」世界500強排行榜企業的營業收入總和約為37.8兆美元，較去年大幅上漲19.2%，這同時也是該榜單有史以來最大的漲幅，相當於當年全球國內生產總額（GDP）的五分之二，接近中國大陸和美國GDP之和。

此外，進入排行榜的門檻（最低銷售收入）也提高，從240億美元躍升至286億美元。同時，今年所有上榜公司的淨利潤總和約為3.1兆美元，年增88%，是2004年以來最大的漲幅。

值得注意的是，雖然大陸上榜企業營收超過美國，但今年排行榜的中國（含香港）公司數量增長下滑，相比去年增長11間，今年只增加了1間。美國今年則共計124間公司上榜，較去年增加2間。

美國 沃爾瑪

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