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上市17天暴漲200倍 李嘉誠旗下「史詩級妖股」誕生

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
尚乘數科CEO李蕾。（新浪財經）
尚乘數科CEO李蕾。（新浪財經）

在美上市中概股尚乘數科2日股價飆升近130%，收盤報1679美元，市值3107億美元，是美股阿里巴巴市值2452億美元的1.3倍。被稱是2022年的「史詩級妖股」。

據財聯社，尚乘數科8月1日收盤價較招股價已上漲近100倍，引起關注； 8月2日股價表現更為瘋狂，尚乘數科盤中股價一度高達2555美元，盤中市值一度升至4728億美元，約為3.7兆港元，此市值在全球上市公司市值中排名第9，不只超越騰訊控股，還超越了英偉達、Meta等巨頭。

不只尚乘數科，在美上市的尚乘國際，8月2日也一夜暴漲236.54%，收報7美元，市值26.43億美元，成交20.1億美元，進入美股成交榜TOP20，成為富達交易平台上最多人交易的股票。據媒體報導，尚乘數科、尚乘國際正受到美國散戶們的熱炒，在美股Reddit論壇上，這兩隻股票是正在被熱烈討論的股票之一。

面對極為不尋常的股價漲幅，尚乘數科昨夜在美股公告稱，注意到公司的ADS加密貨幣價格出現大幅波動，同時觀察到一些非常活躍的交易量。公司還表示，自IPO以來，並無任何與公司業務和經營活動有關的重大情況、事件或其他事項，正密切關注市場是否有任何不尋常的交易活動或異常情況。

而尚乘數科怎樣用小比例流通股撬動上兆元的市值更值得一提。據悉，尚乘數科總股本7401萬股，流通股837萬股，佔比約為11.3%。上市以後每日交易量只有幾十萬股，比如8月2日交易量為35.12萬股，而同一日阿里巴巴的成交量為3443萬股，換手率僅有2.2%。有業內人士稱尚乘數科流通股較少，更易通過較少的成交量撬動股價。

因為流通市值較小，目前，未有做空機構入場做空尚乘數科與尚乘集團。

即使是同炒一隻股票的股民，也是幾家歡喜幾家愁，在尚乘數科這樣的「史詩級妖股」上，差距尤甚。

在富途論壇上，有股民表示第一次打新（參與申購）中籤15股，一覺醒來浮動收益達12733%，於是拉上行李開啟了一場說走就走的旅行；也有股民選擇做T，在股價翻了8倍後決定「人得知足」，且「提前把房貸還清，感謝此股，再見」；還有股民做空尚乘數科被連續平倉3次，同時被追利息費用，稱此次做空是「被教訓最狠的一次，帳號歸零。」

根據公開資料，尚乘數科是尚乘集團旗下的一家數位金融公司。而尚乘集團最早由李嘉誠的長江實業與和記黃埔在2003年聯合成立，2014年引入新股東摩根士丹利亞洲私募股權投資基金（MSPE）後，李氏家族不再參與其日常管理營運，曾在瑞銀投行工作的香港商人蔡志堅成為尚乘集團的實際控制人。

尚乘集團近期不斷拆分旗下業務板塊上市。當中，尚乘國際於2019年8月登陸紐交所，2020年在新加坡交易所二次上市，是新加坡第一家同股不同權的上市公司。尚乘數科成立於2019年，2022年初被尚乘國際斥資12億美元收購。收購完成後，尚乘國際擁有尚乘數科97.1%股權。

根據萬德資料顯示，截至2021年底，AMTD集團持有尚乘國際50.6%股權，蔡志堅獨資的Infinity Power Investments Limited 持股20.43%，世紀城市國際持股5.8%。而尚乘集團股權結構未披露，因此，無法確切知道在這場「史詩級妖股」的暴漲中，李嘉誠收獲的財富為多少。

美股 上市公司 新加坡

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