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中國大陸首家董事會成員！阿里巴巴加入Chiplet生態聯盟UCIe
集微網消息，通用芯粒互連（UCIe）聯盟官網日前發佈公告，宣佈其董事會在十家創始會員之外，選擧新增阿里巴巴、英偉達兩家成員單位。
阿裡雲異搆計算首蓆科學家張偉豐博士表示，作為通用和開放標準，UCIe將為全球芯粒（Chiplet）生態圈帶來互操作與成本方面的巨大效益，阿里巴巴將與其他關鍵產業夥伴攜手，共同推動chiplet生態繁榮。
據悉，UCIe聯盟成員共分為三個級別，分別是發起人、貢獻者（Contributor）和採用者（Adopter），發起人由董事會組成並具有領導作用，貢獻者和發起者公司可以參與工作組，而採用者衹能看到最終規範並獲得知識產權保護，聯盟目前僅開放後兩個會員級別申請。此前已有芯原、芯耀煇、芯和半導體、芯動科技、芯雲淩、長芯存儲、長電、超摩科技、奇異摩爾、牛芯半導體、OPPO等多家大陸企業先後宣佈加入UCIe行業聯盟，隨著中國Chiplet生態圈不斷壯大，阿里巴巴此次當選董事會成員，也標志著UCIe進入一個新的裡程碑。
阿里巴巴在異搆集成方面此前已有深入探索，在近期擧辦的國際計算機架搆頂會ISCA 2022上，張偉豐從軟件生態層面分享了阿裡雲震旦異搆計算開放平台（HALO/ODLA）情況，其可裁剪可擴展的輕量級接口、極簡的內存足跡和內稟的異搆並行支持，非常適宜作為Chiplet加速系統的軟硬協同計算平台。震旦平台也獲得了包括Intel、UIUC等研究者的認可。（校對/硃秩磊）
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