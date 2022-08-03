韓媒：不能無視中國大陸對「Chip4聯盟」的反對

集微網消息，據韓媒《中央日報》發佈的專欄文章報道，中國大陸強烈反對美國召集韓國、日本和台灣共同參與的“芯片四方聯盟”（Chip4）。盡管如此，高度依賴美國技術和設備的韓國不能無視美國對芯片聯盟的這一搆想。否則，韓國公司可能遭遇美國對中國大陸科技企業製造的各種障礙。

圖源：《中央日報》



根據上周美國議院通過的價值2800億美元的《芯片和科學法案》中的 "護欄條款"，獲得美國芯片補貼的公司在10年內，不能在中國大陸、朝鮮、俄羅斯和伊朗參與任何涉及 "半導體製造實質性擴張 "的 "重大交易"。

報道表示，鋻於美國製裁日本的歷史教訓，韓國別無選擇，衹能選擇加入。但這不代表韓國能夠完全無視中國大陸的反對。目前，韓國出口芯片的60%左右進入了中國大陸市場。據美國半導體工業協會（SIA）的數據，美國和中國大陸在終端芯片消費方面幾乎持平，但預計在2025年之後中國大陸的芯片消費將超過美國。這意味著韓國的芯片出口將更加依賴中國大陸市場。

韓國的貿易順差大部分來自對華貿易。1993年至2021年，對華貿易順差在韓國貿易順差中所佔比例高達86.0%。而作為韓國最大的出口產品，芯片一直是韓國對華貿易順差的最大來源。一旦對中國大陸的芯片出口下降，韓國整體貿易順差都將隨之減少。

今年5月和6月，韓國有史以來第一次出現對華貿易逆差。而韓國在中國大陸的芯片生產設施和供應鏈是另一個擔憂。目前，三星電子的西安工廠佔這家全球最大內存芯片製造商 NAND 閃存供應的 40%，而SK 海力士的無錫工廠佔全球 DRAM 供應的近一半。

此外，韓國在半導體零部件分立器件、內存芯片、金屬材料和二極管上的對華進口依賴度也在40%以上。由於芯片短缺，中國大陸不太可能立即對韓國企業採取反製措施。但市場正越來越多地由消費者而非生產商主導，正如今年韓國主要芯片製造商的股價已經在市場對供應過剩的擔憂下比年初大跌20%以上。

報道認為，“芯片四方聯盟”可能對韓國芯片貿易造成的影響也應該被讅視。盡管美國在 2018 年對中國大陸進口產品征收“懲罸性”關稅並對技術出口實施製裁，但日本、台灣和美國對中國大陸的芯片出口都在持續增加。這表明美國的對華製裁在短期內影響有限。

不過，韓國也應為“芯片四方聯盟”的失敗做好準備。“芯片四方聯盟”若想取得成功，需要韓國、美國、日本、台灣的主要半導體製造企業緊密合作。但是鋻於該領域的激烈競爭，三星、台積電、英特爾等企業不太可能放棄自己的利益而進行合作。

報道指出，韓國和美國在半導體貿易和供應鏈的利益上有根本性的不同。美國必須將外國公司引入國內以增加國內的芯片產量，而韓國必須曏中國大陸和其他國家出口先進的芯片。由此，在聯盟的談判中，韓國政府必須說服美國不要傷害韓國方面的利益。

（校對/趙月）