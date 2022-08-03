快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有車型補貼超18萬元 上海新能源車市「反季」熱銷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海一家商場內的新能源車主題展。記者林宸誼／攝影
上海一家商場內的新能源車主題展。記者林宸誼／攝影

往年的7、8月都是汽車銷售的淡季，而今年上海新能源車消費卻異常「火熱」，原因出在在高油價、有車型補助超過人民幣4萬元（新台幣18萬元）等各項政策優惠，預計下半年車市將會有一輪「消費熱潮」。

上觀新聞報導，位於浦東金橋一家威馬4S店，一大早就已經有兩組顧客在店內等候簽單，店裡的銷售人員小劉表示，周末來看車、買車的人還會更多，7月以來，店裡客流量幾乎是6月的兩倍。

蔚來區域店總徐蓓蕾指出，6月初疫情剛緩解時候，由於積壓訂單多，曾迎來過一個客流高峰期，6月下旬又進入平淡，然而7月中旬以來，門店客流量再次出現高峰。

客流量增加的另一個突出表現就是預約試駕等待時間變長，威馬金橋用戶中心店長孫怡晨和智己天安千樹店店長左長元都表示，現在每到雙休日，試駕全部是約滿的，日常試駕量都有疫情前巔峰時期那麼多。

徐蓓蕾補充，試駕的人變多，車的銷量就會提高，7月僅她負責的區域訂單數就增長了1.5到2倍。相應地，銷量忽然增長也會導致交付週期的延長。徐蓓蕾提及，據她瞭解，近期整個行業的交車排期都有所變慢，以蔚來為例，疫情前正常交付時間是一到兩個月，而現在蔚來最火的車型可能要排到四到五個月。

剛購買了一輛新能源SUV的車主王先生表示，今年以來，95和92無鉛汽油油價的漲幅已經接近18%，最多時漲價近30%，這讓新能源車相比油車顯得更具性價比。

汽車銷售小劉舉自己為例，每天上下班接近40公里，以前加一天油花費在人民幣60元左右，一個月油錢開銷需要近人民幣2,000元，而他換了電動車之後，商用充電樁每度電人民幣1.4元，一個月充電只需人民幣400元左右，每月能省下來將近五分之四的錢。

同時，近期購置新能源車的補貼政策也不少。自6月1日起，上海市對以舊換新、置換純電動汽車的消費者每輛補貼人民幣1萬元；嘉定區對購買人民幣15萬以下的新車給予補貼人民幣1萬元，人民幣15萬以上的補貼人民幣2萬元。

還有消費者認為，新能源車補貼政策不確定性大，所以當下能夠享受優惠政策，就立刻把車「拿下」了。

此外，也有一些消費者購車是考慮到疫情因素。剛從交付中心領回車的沈女士說，自己是去年拿到的駕照，但一直沒有買車，租車基本上就能滿足她的需求，但經歷了疫情，她更加注重環境給人的安全感，所以6月疫情好轉後，立刻就決定買車，最終挑選新能源車也是因為封閉性好，更有獨立空間的感覺。

人民幣 疫情

延伸閱讀

新增入門純電後驅選擇　全新BMW i4 eDrive35北美市場率先開賣！

新一波車市革命 爆發

陸首台 50兆乏空空冷隱極調相機投運

陸新能源車銷量下滑 競爭加劇

相關新聞

大陸下達金融業限薪令

日前一起大陸券商員工「曬薪」事件引爆輿論漩渦，也刺激監管部門神經。大陸財政部近日發布《關於進一步加強國有金融企業財務管理...

陸服務業PMI 攀一年多高點

大陸服務業景氣嗅到回暖跡象，財新昨（3）日公布7月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為55.5，較6月上升1個百...

紫光前總裁刁石京 疑涉腐被查

大陸半導體反腐持續深入。據財新網報導，紫光集團前聯席總裁刁石京、北京紫光科技服務集團有限公司董事長李祿媛，七月十六日與紫...

IMF調高SDR權重 人民幣有撐

人民幣對美元在岸即期匯率昨（2）日下午盤收在6.7580，小幅貶值31基點，主要原因是國際貨幣基金（IMF）調高人民幣在...

大陸可再生能源發電 穩步擴大

中國大陸國家能源局2日召開第三季網上記者會，大陸國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，可再生能源發展持續向好，...

清潔能源體系 福建加速建構

8月2日，中國大陸自主三代核電華龍一號批量化工程—中核集團漳州核電2號機組第3台蒸汽發生器吊裝就位。至此，漳州核電2號機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。