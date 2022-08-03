有車型補貼超18萬元 上海新能源車市「反季」熱銷

往年的7、8月都是汽車銷售的淡季，而今年上海新能源車消費卻異常「火熱」，原因出在在高油價、有車型補助超過人民幣4萬元（新台幣18萬元）等各項政策優惠，預計下半年車市將會有一輪「消費熱潮」。

上觀新聞報導，位於浦東金橋一家威馬4S店，一大早就已經有兩組顧客在店內等候簽單，店裡的銷售人員小劉表示，周末來看車、買車的人還會更多，7月以來，店裡客流量幾乎是6月的兩倍。

蔚來區域店總徐蓓蕾指出，6月初疫情剛緩解時候，由於積壓訂單多，曾迎來過一個客流高峰期，6月下旬又進入平淡，然而7月中旬以來，門店客流量再次出現高峰。

客流量增加的另一個突出表現就是預約試駕等待時間變長，威馬金橋用戶中心店長孫怡晨和智己天安千樹店店長左長元都表示，現在每到雙休日，試駕全部是約滿的，日常試駕量都有疫情前巔峰時期那麼多。

徐蓓蕾補充，試駕的人變多，車的銷量就會提高，7月僅她負責的區域訂單數就增長了1.5到2倍。相應地，銷量忽然增長也會導致交付週期的延長。徐蓓蕾提及，據她瞭解，近期整個行業的交車排期都有所變慢，以蔚來為例，疫情前正常交付時間是一到兩個月，而現在蔚來最火的車型可能要排到四到五個月。

剛購買了一輛新能源SUV的車主王先生表示，今年以來，95和92無鉛汽油油價的漲幅已經接近18%，最多時漲價近30%，這讓新能源車相比油車顯得更具性價比。

汽車銷售小劉舉自己為例，每天上下班接近40公里，以前加一天油花費在人民幣60元左右，一個月油錢開銷需要近人民幣2,000元，而他換了電動車之後，商用充電樁每度電人民幣1.4元，一個月充電只需人民幣400元左右，每月能省下來將近五分之四的錢。

同時，近期購置新能源車的補貼政策也不少。自6月1日起，上海市對以舊換新、置換純電動汽車的消費者每輛補貼人民幣1萬元；嘉定區對購買人民幣15萬以下的新車給予補貼人民幣1萬元，人民幣15萬以上的補貼人民幣2萬元。

還有消費者認為，新能源車補貼政策不確定性大，所以當下能夠享受優惠政策，就立刻把車「拿下」了。

此外，也有一些消費者購車是考慮到疫情因素。剛從交付中心領回車的沈女士說，自己是去年拿到的駕照，但一直沒有買車，租車基本上就能滿足她的需求，但經歷了疫情，她更加注重環境給人的安全感，所以6月疫情好轉後，立刻就決定買車，最終挑選新能源車也是因為封閉性好，更有獨立空間的感覺。