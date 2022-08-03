大陸金融業限薪令來了 設績效薪酬追索機制

日前一起大陸券商員工「曬薪」事件引爆輿論漩渦，也刺激監管部門神經。大陸財政部近日發布了《關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》，對國有金融企業薪酬制度做出新的管理規定，除要求加大向一線員工、基層員工傾斜力度外，同時還要建立健全薪酬分配遞延制度和追責追薪機制。

今年初，中泰證券分析師曬出人民幣224萬（新台幣998萬元）工資引發券商限薪餘波剛過，近日又有一女子在社交媒體小紅書上高調曬出其在中金公司資產管理部工作的配偶月均人民幣82,500元（新台幣36.8萬）薪酬，該事件引發熱議。據界面新聞報導，因對外透露工資水準，中金公司已對該員工停職調查。

從今年初起，大陸金融圈就出現「證券行業整體降薪」傳聞。1月初，中國證券業協會（中證協）向券商下發薪酬管理制度調研通知，4月25日，中證協發布兩項辦法指引，其中特別強調公司薪酬激勵過於激進，未建立穩健薪酬制度的，文化建設將最高扣1分。

今年5月13日，中證協發布《證券公司建立穩健薪酬制度指引》，明確要求證券公司在制定薪酬制度時，應當結合行業特點制定穩健薪酬方案，充分考慮市場週期波動影響和行業及公司業務發展趨勢，適度平滑薪酬發放安排。

對此，有諸多券商立刻公布「不准炫富」行為準則，明確要求員工「工作環境下不允許開豪華車（人民幣100萬以上）、戴高檔手錶（人民幣15萬以上）、使用高檔包（人民幣5萬以上）」。

6月10日，中國證券投資基金業協會（中基協）也發布關於《基金管理公司績效考核與薪酬管理指引》，中基協並與排名前20位的基金公司談話，進一步規範行業薪酬管理制度。

大陸財政部近日也出手對國有金融企業收支及員工薪資等發布新規範，主要提出有效落實「兩個不高於」的政策要求，即總部職工平均工資增幅原則上應低於該企業在崗職工平均工資增幅，中高級管理崗位人員平均工資增幅原則上不高於該企業在崗職工平均工資增幅。財政部還要求國有金融企業建立績效薪酬追索扣回機制，對於員工在自身職責內未能勤勉盡責，使得金融企業發生重大違法違規行為或重大風險損失的，金融企業應當追責追薪。

同時，對於國有金融企業高級管理人員及對風險有直接或重要影響崗位的員工，基本薪酬一般不高於薪酬總額的35％，根據其所負責業務收益和風險分期考核情況進行績效薪酬延期支付，績效薪酬的40％以上應當採取延期支付方式，延期支付期限一般不少於3年。

實際上，大部分大陸券商早已建立薪酬遞延制度，該制度主要針對員工的年終獎實施遞延，基本工資則不參與遞延。據界面新聞報導，若年終獎或薪資總額超出一定數額，超出部分遞延發放，遞延的速度則不盡相同，有的券商分3年發放，有些則在半年之內發放完畢。