快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

提前還貸要給「補償金」掀波 交行撤公告

世界日報／ 中國新聞組／北京3日電

交通銀行日前在官網公告稱，對個人按揭類貸款、個人線上抵押貸（消費）提前還款進行調整，將收取1%的補償金（違約金），引發激烈討論，不過，該公告已被刪除。

每日經濟新聞報導，交通銀行此番調整前，對於部分提前還款，該行每年可免收補償金、提前還款一次，從第二次開始收取當次提前還款本金1%的補償金；對於全部提前還款，該行針對部分期限收取補償金，收取比例也是當次提前還款本金的1%。

不過，各家銀行對於提前還款是否收取補償金或違約金、收費標準等規定不盡相同。有些銀行表示提前還款不收取這些費用，只需償還貸款本金及資金占用期間利息即可；有些銀行則規定，在放款後的一定期限內提前還款，會加收數月利息或按照提前還款本金金額收取一定比例的違約金。

報導說，中關村互聯網金融研究院首席研究員董希渺表示，商業銀行向客戶發放貸款，並以合同形式明確約定貸款期限、利率等要素。全部或部分提前還款，違背了貸款合同中關於貸款期限的約定，是一種「違約」行為。這是部分銀行對提前還款行為收取違約金（補償金）的邏輯基礎。目前法律未明確規定提前還款需要支付違約金（補償金），具體需要看貸款合同約定。

董希渺表示，比較少銀行對提前還款行為收取違約金（補償金），少數銀行即使有收取違約金（補償金）的約定，客戶往往可以申請豁免，或通過購買一定金額金融產品或存款獲得豁免。

補償金

延伸閱讀

提前還貸款要付「補償金」掀波 交通銀行撤公告

男買上海豪宅甲醛超標害病？開發商：人道主義給2萬

張月英冤當肇逃者獲46.6萬補償金 求60萬國賠高院駁回

男將逾2200萬遺產全給交往1年女友 父母哭：掏空半輩子積蓄幫買房

相關新聞

大陸下達金融業限薪令

日前一起大陸券商員工「曬薪」事件引爆輿論漩渦，也刺激監管部門神經。大陸財政部近日發布《關於進一步加強國有金融企業財務管理...

陸服務業PMI 攀一年多高點

大陸服務業景氣嗅到回暖跡象，財新昨（3）日公布7月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為55.5，較6月上升1個百...

紫光前總裁刁石京 疑涉腐被查

大陸半導體反腐持續深入。據財新網報導，紫光集團前聯席總裁刁石京、北京紫光科技服務集團有限公司董事長李祿媛，七月十六日與紫...

IMF調高SDR權重 人民幣有撐

人民幣對美元在岸即期匯率昨（2）日下午盤收在6.7580，小幅貶值31基點，主要原因是國際貨幣基金（IMF）調高人民幣在...

大陸可再生能源發電 穩步擴大

中國大陸國家能源局2日召開第三季網上記者會，大陸國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，可再生能源發展持續向好，...

清潔能源體系 福建加速建構

8月2日，中國大陸自主三代核電華龍一號批量化工程—中核集團漳州核電2號機組第3台蒸汽發生器吊裝就位。至此，漳州核電2號機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。