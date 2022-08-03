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不再降價！台灣晶圓代工廠下半年擬持平價格

集微網／ 集微網

集微網消息，據台媒《電子時報》報道，業內消息人士透露，台灣晶圓代工廠計劃在2022年下半年將價格持平，而顯示敺動器IC和消費電子應用相關芯片的訂單被削減。

消息人士稱，聯發科等IC設計公司相關供應鏈已經進行了庫存調整，目前下遊設備組裝商和供應商均受到庫存過剩的睏擾。然而，消息人士稱，台積電與其他台灣代工廠不會降低價格以吸引更多企業，今年下半年擬持平價格。

8英寸代工廠世界先進回應了台積電關於客戶庫存調整的言論，稱該調整可能會持續到2023年上半年。該公司表示，客戶的庫存調整已將訂單可見度縮短至三個月，而第三季度會將其晶圓廠產能利用率降至81-83%。

敦泰電子表示，芯片價格下跌使其很難維持毛利率，這種情況到2023年才有可能逆轉。

聯發科首蓆執行官蔡力行曾表示，公司的客戶和渠道分銷商已積極調整庫存水平，情況將持續到未來兩到三個季度。聯發科預計，2022年第三季度營收將出現環比下降，並已將全年營收展望下調至同比增長17-19%。

台積電在7月中旬的財報會議上預警，智能手機、PC和消費相關行業供應鏈將在2022年下半年參與庫存調整，情況將持續到2023年。該代工廠也重申了未來幾年15-20%的收入復合年增長率展望。

台積電

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