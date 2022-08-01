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7月百城新房價格按月止漲轉跌 長三角珠三角城市樓價降

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上月長三角部分前期市場較活躍的城市如上海、南京、合肥等地新房價格均出現不同程度降溫，環比由漲轉跌。 （微博照片中）
上月長三角部分前期市場較活躍的城市如上海、南京、合肥等地新房價格均出現不同程度降溫，環比由漲轉跌。 （微博照片中）

中指研究院周一（8月1日）公布，7月大陸100百城新建住宅均價按月止漲轉跌，二手住宅均價跌幅擴大；新樓價格按月下跌的城市數量亦增多，長三角、珠三角城市由漲轉跌。

據證券時報，報告認為，隨著樓市寬鬆政策持續顯效及政府多措並舉保交樓的不斷推進，料大陸全國房地產市場有望逐漸站穩恢復。

中指院最新數據顯示，7月百城新建住宅平均價格為每平方米16204元（人民幣，下同），按月止漲轉跌0.01%，按年上漲0.52%，漲幅較6月收窄0.36個百分點。

分城市看，一線城市按月跌0.16%，按年漲0.17%；二線城市按月漲0.11%，按年升1.02%；三四線代表城市按月持平，按年上漲0.13%。7月長三角城市群受區域內溫州、常熟、上海等城市房價下跌帶動，新建住宅價格按月由漲轉跌0.09%；珠三角城市群因區域內多數城市房價下跌，新建住宅價格亦由漲轉跌0.01%，區域內除佛穗莞外，其餘城市新房價格均下跌。

7月，新建住宅價格按月上漲的城市有45個，較上月減少2個；按月下跌的城市為47個，較上月增加6個。蘇州、德州等8個城市持平。

二手樓方面，7月百城二手住宅平均價格為每平方米16012元，按月下跌0.09%，跌幅較6月擴大0.07個百分點；按年上漲0.35%，收窄0.52個百分點。

報告指出，進入7月，多地政府繼續出台樓市支持政策，方向集中於調整公積金貸款政策、發放購房補貼等方面，政策出台節奏較前期有所放緩。另外，近期斷供事件引發市場廣泛關注，中央及地方政府亦高度重視。

報告預計，大陸全國樓市政策預計將保持寬鬆基調，市場不穩，政策不止。各地政府將繼續加大居民住房消費支持力度，二線城市限購、限貸、限售等政策或將進一步優化，而更多三四線城市的行政限制性政策則有望全面取消。另外，短期內「保交樓」將是各地政府關注的焦點，政府助力問題項目紓困力度或將加大。

房地產 人民幣 上海

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