陸證監會主席：堅決防止市場失靈引發異常波動

中國證監會主席易會滿在黨媒《求是》上發文表示，資本市場穩定運行是保持功能正常發揮的基礎，也是推進改革、更好服務實體經濟的基本前提。股市有漲有跌是規律，對正常的波動政府不宜也不應干預，不能花錢買指數；但不干預不是放任自流，必須始終堅持底線思維，堅決防止「市場失靈」引發異常波動，這就要求守牢風險底線。

同時，也要認識到，資本市場的穩定不是守出來的，而是改出來的，必須保持定力，堅持通過改革激發市場活力，增強市場韌性和高質量發展的內生動力。

易會滿又指出，健全多層次資本市場體系，助力穩定宏觀經濟大盤。大陸證監會將進一步健全民營企業債券融資支持機制，着力提升民營經濟、中小企業發債融資的可得性和便利性；深入推進基礎設施領域不動產投資信託基金擴募和試點範圍拓寬，抓緊推動保障性租賃住房、民營企業試點項目落地，助力加快形成存量資產和新增投資的良性循環。

另外，深化債券市場基礎設施互聯互通，完善市場化法治化債券違約處置機制，加快構建制度健全、競爭有序、透明開放的債券市場體系。同時，進一步完善期貨市場品種體系，推動更多實體企業參與期貨市場，加強期現聯動監管，更好助力保供穩價大局。

他表示，大陸證監會將繼續把提高上市公司質量作為全面深化資本市場改革的重要內容，堅持把好入口關與暢通多元退出渠道並重，堅持聚焦訊息披露和公司治理雙輪驅動，進一步化解訊息披露不實、大股東違規佔用擔保等突出問題，引導上市公司規範治理、聚焦主業、做優做強。