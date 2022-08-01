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7月財新製造業PMI錄50.4 就業指數為2020年5月以來最低

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸7月製造業PMI再次陷入收縮。(新華社資料圖片)
中國大陸7月製造業PMI再次陷入收縮。(新華社資料圖片)

受傳統生產淡季、疫情小幅反彈等因素影響，7月財新製造業採購經理指數（PMI）錄得50.4，低於6月1.3個百分點，顯示製造業景氣狀況繼續改善，但修復速度放緩。生產指數和新訂單指數均在擴張區間回落，同時，就業指數錄得2020年5月以來最低。就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是未來大陸政策重點。

據財新網，財新製造業PMI走勢與昨日（31日）大陸國家統計局公布的製造業PMI一致，官方7月製造業PMI錄49.0，回落1.2個百分點，在6月短暫擴張後重回收縮區間。

從分項指數看，7月製造業生產指數和新訂單指數均在擴張區間回落，顯示製造業供需恢復速度放緩。受訪企業反映，需求相對疲弱、疫情影響持續，疊加停電等因素，共同制約了產出增長。分類數據顯示，消費品和投資品新訂單增加，但中間品類新訂單減少。外需相對穩定，7月新出口訂單指數延續了6月的擴張趨勢，但幅度略小。

7月製造業就業指數錄得2020年5月以來最低。調查顯示，用工收縮與企業削減成本、銷售低迷、員工自願離職後沒有填補空缺有關。受益於部分大宗商品價格下降，7月製造業購進價格指數在擴張區間大幅回落，降至年內最低；銷售端受需求疲軟抑制較大，出廠價格指數連續第三個月低於榮枯線，降幅擴大，不過消費品出廠價格上升。

受供應商庫存和人手短缺、近期散發疫情等影響，7月供應商交貨時間指數再次跌至榮枯線以下。由於新增業務相對較少，企業有足夠產能處理積壓訂單，7月積壓業務量連續第二個月下降。

部分企業囤積近期價格下跌的大宗商品，原材料採購量略有增加，原材料庫存指數在擴張區間上升。由於向客戶發貨，以及因需求疲軟而不願增加庫存，產成品庫存指數仍處於收縮區間，但降幅收窄。

7月製造業企業仍維持樂觀態度，但出於對需求疲弱和疫情反彈的擔憂，生產經營預期指數略有回落。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月疫情形勢向好和管控措施放鬆，助力製造業景氣度持續恢復，但恢復基礎尚不牢固。供給和需求持續改善，供強需弱格局維持；就業市場反饋有所遲滯，仍處於收縮區間；成本端穩中有升，收費端繼續下降，企業盈利面臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟前景亦有擔憂。

在他看來，第二季主要宏觀經濟指標顯示，此輪疫情對經濟的短期衝擊已經逐步消退，第三季將是經濟修復的重要窗口期。大陸中央已經明確不會推出超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。此外，就業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水平，應是施策重點。

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