大陸新增277宗本土新冠病例 甘肅、廣西仍嚴重

據大陸國家衛健委，中國大陸7月31日新增277宗本土新冠病例，包括33宗確診及244宗無症狀感染。其中，甘肅和廣西仍為最嚴重的地區，但疫情有逐漸趨緩的現象。

大陸新增確診病例84宗，包括51宗境外輸入病例，以及33宗本土病例，當中甘肅佔15宗，廣西9宗，四川3宗，山東2宗，北京、內蒙古、福建、廣東各有1宗。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

無症狀感染新增309宗，包括65宗境外輸入，244宗本土，其中甘肅佔66宗，廣西61宗，山東49宗，河南43宗，新疆9宗，兵團5宗，四川4宗，內蒙古3宗，雲南2宗，天津及廣東各1宗。

大陸現有確診病例1678宗，其中重症病例4宗，累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例229594宗。

廣西截至目前為止，已近五百宗確診。

廣西崇左寧明縣宣布，自昨日（31日）上午8時起實施一連三日的全域靜默管理。靜態管理期間，全縣市民要按照指定的時間、地點參加核酸檢測，暫停各類聚集性活動；全縣實行臨時交通管制；除了參與疫情防控和維護城市基本運行的人士外，一律居家辦公。