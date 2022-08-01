未來3年 陸電力需求仍剛性增長

中國研究機構7月30日在北京發布的《中國電力發展報告2022》預計，未來3年中國大陸電力需求仍保持剛性增長，保障電力供應安全成為首要任務。

中新社報導，這份報告由電力規劃設計總院發布。該院副總工程師、電力發展研究院院長徐東傑在記者會上表示，2021年，中國大陸電力供應保障能力逐步夯實，全大陸發電裝機23.8億千瓦，同比增長9.5%；發電量8.4萬億千瓦時，同比增長4.0%。

與此同時，去年中國大陸全社會用電量8.3萬億千瓦時，同比增長10.3%，對電力供應帶來極大挑戰。加上燃料價格、極端天氣等多重因素影響，部分地區電力供應緊張。

報告預計，未來3年中國大陸電力需求仍保持剛性增長，電力供需總體趨緊，加之不穩定電源裝機比重持續增加、支撐性電源建設面臨諸多約束、電網形態日趨複雜，保障電力供應安全成為首要任務。

為此，報告提出，中國大陸電力供應需按照先立後破原則，著力提升基礎保供能力建設。

立足以煤為主的基本國情，統籌綠色與安全，優化煤電布局，圍繞大型風電太陽能基地外送消納布局一批支撐性調節性煤電，有效支撐大規模、高比例新能源併網和送出，提升通道利用率；在負荷中心地區，視電力供需形勢布局一批支撐性自用煤電。

值得注意的是，近年來中國新能源實現了跨越式發展，裝機、電量占比顯著提升，但新能源電量總體上占比仍然偏低，電力支撐能力相比常規電源存在較大差距，未形成可靠替代。

報告建議，未來需加快構建新能源供給消納體系，依託沙漠、戈壁、荒漠，及採煤沉陷區，通過多能互補形式，推進新能源基地化開發，探索建立新能源基地有效供給和有效替代新模式。