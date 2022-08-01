廣西口岸通暢 穩定東協供應鏈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區商務廳副廳長刁衛宏7月30日介紹，廣西創新措施，高效統籌口岸疫情防控和通關暢通，推動邊境口岸應開盡開，有力保障中國大陸—東協跨境產業鏈供應鏈穩定。今年1月—5月，廣西口岸進出口貨運量6513萬噸，創歷史同期最高水平。

中新社報導，廣西新冠肺炎疫情防控記者會當日舉行。刁衛宏在會上介紹，今年以來，廣西創新優化通關模式，採取口岸分區分級管理辦法，嚴格口岸高風險人員閉環管理，實施甩掛、接駁、吊櫃等非接觸式貨物交接模式，加強口岸周圍環境管控，加強口岸疫情快速處置、分類處置，形成口岸全鏈條防控機制。

同時，廣西加快開放提升口岸通關能力，加強通關調度，優化口岸流程，強化物流集疏運，今年5月5日起，廣西7個具備通貨能力的邊境公路口岸全部正常運行。友誼關口岸成為中國大陸沿邊地區唯一一個在疫情情況下保持旅檢和貨檢不間斷運行的口岸。

據刁衛宏介紹，廣西連續實施兩個階段的邊境口岸提升通關能力攻堅行動，邊境口岸通關能力全面恢復提升。廣西邊境公路口岸進出口貨運量4月、5月、6月環比分別增長55%、154%、27%。7月15日，全區邊境公路口岸出入境車輛2677輛，重車1449輛，再次創下今年以來新高，超過去年同期。友誼關口岸（含浦寨貨運專用通道）、東興口岸（含東興互市區）實現即到即出或次日出境。

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