消博會效應 加速海南自貿港建設

「上屆展會引進到海南，下個月即將投產！」加綠巧食品製造業（海南）有限責任公司總經理孟偉偉發出參觀邀請，該公司是加拿大LATIO巧克力投資項目，生產的巧克力將享受到海南自貿港加工增值內銷免關稅政策。

中新社報導，7月30日，為期5天的第二屆中國國際消費品博覽會（消博會）落下帷幕，展會吸引全球消費時尚領域關注，也釋放其溢出效應，推動海南自貿港加速成為暢通大陸國內國際雙循環的對外開放新重鎮。

「消博會短期內加速國際商品聚集，長期將形成全球商品自由流動的市場，助力海南加快建設國際旅遊消費中心和自由貿易港。」海南師範大學特區經濟與社會發展研究中心執行主任裴廣一說，舉辦消博會是海南對標世界高水平經貿規則的重要探索，可促進海南參與更高層次的國際合作和競爭。

消博會的溢出效應在海南免稅行業得到突出體現，推動實現與國際「品種、品牌、價格」三同步，助力境外消費回流。2021年海南離島免稅店銷售額突破600億元（人民幣，下同），同比增幅超八成。

在首屆消博會後，越來越多的國際消費品巨頭紛紛實地考察，歷峰、路威酩軒、泰佩思琦、戴比爾斯等一批企業相繼落地。

「海南的發展不只體現在消博會，而是整個市場的精細化。」法國路威酩軒集團（LVMH）大中華區總裁吳越說，企業將香水化妝品中國區旅遊零售供應鏈中心落地海口，零距離服務海南免稅市場。

德勤亞太消費品及零售行業主管合夥人張天兵認為，海南作為中國旅遊消費中心和重要的免稅市場，將持續推動國內旅遊及奢侈品消費大規模回流。

經過兩次消博會的舉辦，海南充分展示了在國內國際雙循環中的作用。泰國駐廣州總領事館商務領事陳麗玲說，海南位於《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）區域中心的地理優勢，加上自貿港的開放政策，對泰國企業是極大利好。

今年是海南自貿港建設的攻堅之年，也是全島封關運作準備的關鍵之年，消博會再度舉辦，不僅對外展示了海南發展成就，也通過展商之間、政企之間的互動，進一步完善自貿港政策體系，加快制度創新，改善營商環境。

海南自貿港「零關稅」汽車進口於去年5月實現零的突破，本地企業凱沃國際今年利用消博會平台與多家企業簽約，引進200餘輛零關稅汽車進入海南市場，總價值3.5億元。