封城2月 上海中小企業逆勢突圍

自6月1日上海進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段以來，已近兩個月。走訪位於上海市松江區的部分特色中小企業，其中既有專精特新小巨人企業，也有經典餐食的重要供應商。這些企業在疫情的衝擊下，堅守本心、逆勢突圍，積極探尋紓困新道路。

中新社報導，天誠智能集團是從事全系列弱電線纜、綜合布線、數據中心和企業雲研發、生產和運營的高科技企業，旗下核心企業上海天誠通信技術股份有限公司被評為首批國家級專精特新小巨人企業。

「國與國、城與城之間的網路大部分都要依靠三大運營商連接，而將互聯網接入園區、街道、大樓，就需要依靠我們這樣的第三方智能公司完成。」天誠智能集團副總裁雍竣華說。

談到疫情對企業的衝擊，雍竣華表示，目前看，上半年銷售形勢基本未受疫情影響，營業收入同比有增長，落地稅收同比增長30%，同時新增許多重點項目。疫情期間，天誠通信設置AB崗，核心工序崗位員工住在園區宿舍，隨時補上人員缺口。公司還從原有的2周備貨庫存調整為4周備貨庫存，保證原材料的供應。儘管受疫情影響，天誠通信不僅不裁員，還進行擴招。

松江區經信委副主任許浩介紹，截至目前，松江區共有國家級專精特新小巨人企業40家，數量佔全市15.27%，全區國家級、市級、區級專精特新規上工業企業1-6月實現工業總產值440.73億元人民幣，同比下降5.0%，降幅小於全區規上工業6.2個百分點。可見，高質量發展的專精特新企業，在逆勢中表現出了強韌的抗跌性。

疫情也讓一些中小企業開始思考轉型的方向。「在線經濟，一直是我們公司思考的重點。」嗨酥食品（上海）有限公司總經理曹哲慧說，從線下走到線上，疫情成為食品企業試水新市場的契機。