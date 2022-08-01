烏龍茶、鳳梨酥 台特產南京上市

烏龍茶、鳳梨酥…..，這些耳熟能詳的台灣伴手禮，入駐匯通達公司商城的「寧台農特產品專區」，南京市台辦會同市農業農村局、市商務局聯合舉辦在寧台企農特產品專區上線啟動儀式。

首批上線的在寧11家台資企業與匯通達網路公司，入駐「在寧台企農特產品專區」進行簽約，江寧台灣農民創業園與匯通達網路公司簽署了戰略合作協議。此外，還配套舉辦了在寧台企產品線下展示陳列、試吃品鑑、掃碼購物等活動。

線下集市的琳瑯滿目商品，讓人目不暇接，從旺旺小零食，到造型各異的紙箱工藝品，再到十三香小龍蝦、陽光玫瑰、冰糖梨等等，南京市民們在夏日夜晚盡情地享受著試吃品鑑，不少人手中都收穫了滿滿的台灣特產。

南京市台辦主任趙小華表示，市台辦會同市農業農村局、市商務局共同舉辦在寧台企農特產品專區上線活動，就是要幫助在寧台資農業企業進一步拓展大陸市場，參與大陸農業高品質發展，助力鄉村振興。

趙小華指出，借助南京本地互聯網平台，讓大陸民眾更多地瞭解台企農產品，是落實市委市政府常態化開展「服務企業·面對面」大走訪的要求、關心企業發展的現實需要，讓在寧台企積極應對疫情影響，堅定在寧發展信心，進一步做大做強。

包括紅標供應鏈等台資農業企業代表，就企業品牌成長歷程及發展規劃進行分享，他們呼籲更多台灣農業企業、台灣青年參與到兩岸農業融合發展中來，共用發展新機遇。

活動還邀請匯通達網路股份有限公司代表，從農村新零售「超級獨角獸」企業賦能農業數位化的視角，對在寧台企農特產品專區打造、數位化農產品銷售埠上線進行交流分享，對兩岸農業合作及兩岸數位農業新模式、新體驗、新發展進行展望。