不再過度依賴外需出口 學者：未來制約大陸經濟增長主因在「消費」

大陸經濟增長的結構正在發生變化。中國社會科學院原副院長蔡昉30日於「2022年中國財富論壇」中表示，根據預測，今年或明年中國大陸人口到達峰值之後將進入負增長。他說，預計未來消費將是經濟增長的主要的、常態的、持續的制約，這是必須轉變的觀念。

以往大陸的經濟增長由三駕馬車中的外需、出口拉動。但蔡昉認為，這種觀念需要調整。他說，大陸需求結構不再過度依賴外需、出口，也不再過度依賴投資、資本形成，而是逐漸轉向三駕馬車中的「消費」，特別是居民消費成為最主要的拉動力。人口增長速度慢了或者負增長了，消費一定會受到影響。

他指出，人口老化也會影響消費，因為老年人為了子孫後輩設想，會更傾向儲蓄而較少消費，所以消費力與消費傾向會降低。

蔡昉認為，未來大陸政策取向應該是不斷擴大內需，特別是消費。他表示，今後10年、20年最主要的任務是如何讓需求側因素來滿足潛在增長率，能夠實現潛在增長率，同時，應對短期衝擊也非常重要。

他總結，大陸進入人口負增長，將有幾個嶄新變化。一是從供給側的制約到需求側制約的變化；二是將來財政作用相對貨幣政策會更加重要；三是過往以市場主體本位、生產者經營者的生產主體，會變成消費基礎單位的家庭本位；四是關注將從低收入群體進入到中等收入群體。

大陸官方近期也大力推動消費。29日召開的國務院常務會議就提出，要推動消費繼續成為經濟主拉動力。此外，相關部門如商務部等，近期也推出「家電下鄉」等促進消費的政策。