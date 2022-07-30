美國會通過「晶片和科學法案」 陸商務部：扭曲半導體供應鏈
集微網消息 據商務部網站消息，商務部新聞發言人於7月29日就美國會通過《晶片和科學法案》答記者問。
問：近日，美國會通過《晶片和科學法案》。有評論稱，法案旨在增強美國在晶片領域優勢，同中國展開競爭。請問中方對此有何回應？
答：中方注意到，近日美國會通過了《晶片和科學法案》。法案對美本土晶片產業提供巨額補貼，是典型的差異化產業扶持政策。部分條款限製有關企業在華正常經貿與投資活動，將會對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此高度關注。
美方法案的實施應符合世貿組織相關規則，符合公開、透明、非歧眡的原則，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，避免碎片化。中方將繼續關注法案的進展和實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。
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