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金壯龍掌舵大陸工信部 曾任中國商飛董座

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
金壯龍任大陸工信部黨組書記。中國經濟網
金壯龍任大陸工信部黨組書記。中國經濟網

中共中央組織部29日出席工信部領導幹部會議，並宣布由中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任金壯龍，任工信部黨組書記。肖亞慶不再擔任工業和信息化部黨組書記職務。

現年58歲的金壯龍，浙江舟山人，出身軍工系，是航天專家，曾任中國航天科技集團公司副總經理、國家航天局副局長、國防科學技術工業委員會副主任、中國商用飛機有限責任公司總經理、董事長，是十七屆、十八屆中央委員會候補委員、十九屆中央委員。

金壯龍在擔任中國商飛董事長期間，也是大陸國產民機項目的總指揮，任重ARJ21商業營運、C919首飛成功和C929遠端寬體客機項目啟動。

中共中紀委29日公布，工信部黨組書記、部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。據了解，幾天前已經傳出肖亞慶被查，甚至有傳他「割腕自殺未遂」，有消息稱涉及玉石商弟弟案件，也有傳捲入中鋁集團的經濟案。

中共 中紀委

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