陸商務部：促進綠色智慧家電下鄉、開展「以舊換新」

據大陸商務部官網29日公告訊息，商務部等13部門發布《促進綠色智慧家電消費若干措施的通知》。《通知》提出，推進綠色智慧家電下鄉，同時開展全國家電「以舊換新」活動。

《通知》提到，各地可統籌用好縣域商業建設行動等相關資金，積極引導企業以縣城、鄉鎮為重點，改造提升家電銷售網絡、倉儲配送中心、售後維修和家電回收等服務網點。

此外，《通知》還鼓勵家電生產和流通企業開發適應農村市場特點和老年人消費需求的綠色智慧家電產品，鼓勵有條件的地方對購買綠色智慧家電產品給予相關政策支持。

《通知》稱，各地要發揮政府部門、行業協會、電商平台和家電生產、流通、回收企業等各方面作用，通過政府支持、企業促銷等方式，開展家電「以舊換新」活動。全面促進智慧冰箱洗衣機空調、超高清電視、手機以及智慧廚衛、智慧安防、智慧辦公、智慧康養等綠色智慧家電消費。各地可結合實際探索促進廢舊家電回收行業發展，對相關車輛進社區給予保障，便利居民交售廢舊家電。鼓勵企業上門回收、免費拆裝。

29日稍早，商務部消費促進司副司長安寶軍在記者會上表示，大陸消費恢復的基礎還不穩固，需要更多努力促進消費恢復。他提及下半年會進一步擴大汽車、綠色智慧家電等消費。

此前，商務部副部長盛秋平於22日國新辦政策吹風會上稱，商務部會同相關部門研究制定了9條促進綠色智能家電消費的政策措施，當時已經經過國務院同意。

據商務部先前公布數據，2021年大陸全國限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額達人民幣9,340億元，佔限額以上單位商品零售額的6.1%，能帶動家電流通和生產服務等行業就業480多萬人。