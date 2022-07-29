行業寒冬降 機構：陸今年智慧手機出貨量恐創十年新低

今年第2季大陸手機市場表現疲軟。數據分析機構Canalys於29日發布大陸智慧手機市場第2季的出貨量數據。數據顯示，今年第2季大陸手機出貨量僅6,740萬部，年減10%。展望下半年，分析師認為不樂觀，預計今年全年大陸手機出貨量遠低於3億部，可能創下近十年以來最低紀錄。

從第2季手機品牌表現來看，vivo以1,320萬部的出貨量重返市場第一，榮耀以1,300萬部的出貨量緊追在後，第三名是OPPO（包含一加），出貨量為1,180萬部，小米和蘋果分別以1,060萬部和990萬部的出貨量位居第四和第五。

Canalys分析師Toby Zhu分析，大陸第2季受到疫情爆發影響，某些商場被迫停業，加上經濟形勢不景氣，消費者的可支配收入下降，導致民眾消費態度更加謹慎。上述市場狀況讓手機廠商銷售困難，儘管廠商們在618活動期間開展促銷活動，但仍無法讓市場恢復到去年第2季的水平。

Toby Zhu指出，在手機主流廠商中，僅榮耀和蘋果實現了年增長。其中榮耀在短短一年間鞏固前五的市場地位，但今年將是其展現能否在惡劣市場中生存的關鍵時刻；而蘋果增長之因除了高端市場需求提升，還與其較大的優惠力度有關。

Canalys另一分析師Amber Liu認為， 大陸2022年手機出貨量可能遠低於3億部，代表今年手機市場的出貨量可能是2012年以來最低的。因此，廠商們需要跟供應商在零件價格、訂單周期、庫存控制和售後等方面保持良好合作，這將有利於行業度過寒冬。

事實上，全球手機出貨量也在下降。此前，Canalys於19日發布2022年第2季全球智能手機出貨量數據，數據顯示全球手機出貨量年減9%，已連續兩季下降。