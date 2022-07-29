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克服訊息不對稱 大陸首個數位人民幣官方訊息平台上線
大陸首個數位人民幣官方訊息平台29日正式開始上線試運行。據「西安銀行」微信公眾號29日消息，「數位人民幣西安通」小程序上線試運行。該平台作為大陸全國首個數位人民幣官方訊息平台，匯集官方訊息發布、知識宣傳普及、商戶資源整合、優惠活動共享、創新特色宣介於一體，期待建構當地數位人民幣生態體系，並解決多方訊息不對稱等問題。
據西安新聞網報導，為解決試點推進過程中存在試點機構與廣大社會公眾信息不對稱、缺少官方統一訊息發布平台，這制約數位人民幣交易覆蓋面擴大的問題。因此推出訊息平台「數位人民幣西安通」。
該平台由中國人民銀行西安分行和西安市金融工作局牽頭組織，「7+1」試點和代理機構（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行和西安銀行）共同參與建設。
據中國人民銀行介紹，數位人民幣試點目前已拓展到15個省市的23個地區，而且深圳、蘇州、雄安新區、成都4個地方取消白名單限制，並吸收興業銀行作為新的指定運營機構。此外，上海、海南、長沙、西安、青島、大連、北京、張家口等地也有開展試點工作。
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