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大陸野生東北虎逾60隻 將開展人工繁育虎放歸自然研究

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為吉林省東北虎園內的東北虎。中新社
圖為吉林省東北虎園內的東北虎。中新社

新京報報導，根據大陸國家林草局調查，作為旗艦物種和森林生態系統的頂級食肉動物，東北虎在中國東北地區逐步恢復，特別是老爺嶺、小興安嶺等多個區域已逐步成為其生息繁衍的穩定分布區，目前野生東北虎數量已超過60隻。

報導稱，世界上現存的老虎只有六個亞種，包括：印支虎、孟加拉虎、西伯利亞虎（東北虎）、蘇門答臘虎、華南虎和馬來虎。

自20世紀開始，狩獵偷獵和氣候變化等問題加速了老虎的消失，也導致全球野生虎的數量驟減。自1980年代起，大陸就開展系列工作全面加強老虎的保護。

大陸國家林草局稱，中國已將老虎列為國家一級保護野生動物。在野生虎分布區建立自然保護區和管護站，強化棲息地巡護和監測，特別是實施野生動植物保護及自然保護區建設工程，極大促進了虎棲息地維護、恢復和改善。

同時，大陸也積極開展人工繁育，建立和擴大東北虎的人工繁育種群，保存和維護種質資源基因。

2021年10月，大陸正式設立東北虎豹國家公園。目前，公園進一步加強對東北虎、東北豹等旗艦物種的保護，打通生態廊道，推進棲息地保護修復，並採取充分應用衛星遙感等高新技術，建立健全天空地一體化監測網路體系。

國家林草局相關負責人表示，下一步，各級林草主管部門將繼續做好野外監測預警和安全防範工作，對所有野生虎實時監測和預警，確保人虎安全。同時開展人工繁育東北虎放歸自然科學研究，探索人工繁育種群補充野外種群的有效途徑。

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