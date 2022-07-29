陸儲氣規模 2025可望再倍增

大陸國家能源局局長章建華27日在北京透露，預計到十四五（2021-2025年）末，大陸天然氣儲備能力有望在2021年的基礎上再翻一番（多一倍）。

中新社報導，章建華指出，俄烏衝突後，部分國家對俄羅斯發起制裁，對整個能源市場造成巨大衝擊，能源供需失衡，能源價格飈升，並且高位運行。

他表示，「面對複雜多變的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定的任務，國家能源局全力保障開放條件下的能源安全」。

他指出，在大陸方面，深入貫徹六保任務，實現能源供應總體安全穩定，有力支撐了經濟社會高質量發展和民生需求。

油氣方面，2018年加快天然氣產供儲銷體系建設以來，在各方共同努力下，大陸儲氣規模快速提升，三年多的時間實現了倍增。目前，地下儲氣庫注氣進度執行良好，採暖季前可確保實現應儲盡儲、滿庫運行。同時，著眼於中長期發展，研究制定儲氣能力建設實施方案，立足於大庫大站，系統謀劃儲氣重大項目的布局。

他說，預計到大陸十四五末，天然氣儲備能力有望在2021年的基礎上再多一倍，天然氣協調穩定發展和安全穩定供應水平再上新的台階。

至於下一步工作部署，章建華表示，將繼續立足大陸、多元保障、強化儲備，完善產供儲銷體系，增強持續穩定供應和風險管控能力，實現煤炭供應安全保底、油氣核心需求依靠自保、電力供應穩定可靠。在國際合作方面，持續致力於通過溝通、對話和合作的方式，加強與有關能源生產國、消費國及有關方面的協調，努力保障東北、西北、西南、海上四大油氣進口通道的安全穩定運行。