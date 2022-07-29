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進口博覽會 參展企業強

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據27日舉行的第五屆中國國際進口博覽會開幕倒計時100天記者會消息，第五屆進博會企業展的簽約面積達規劃面積的85%，簽約參展企業中，世界500強和行業龍頭企業達270餘家。

新華社報導，「第五屆進博會努力克服疫情等風險和不確定性帶來的不利影響，目前各項工作進展順利，正按計劃有序推進。」中國國際進口博覽局副局長孫成海說，世界500強和行業龍頭企業的「回頭率」近90%，力拓、必和必拓等世界500強企業將首次參展。

孫成海介紹，第五屆進博會不僅積極推動稅收優惠、通關便利、市場准入等支持政策常態化，還發布了搭建費支持等特別措施，增加最不發達國家企業免費攤位數量，以緩解疫情和國際經濟不確定性給參展中小企業帶來的衝擊。

進博會創新推動展客商信息雙向對接，已舉辦7場分展區線上招商路演，發佈600多種產品的意向採購需求和多期展商展品信息。

上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任顧洪輝介紹，上海統籌推進17個保障組籌備工作，持續推進216項重點任務落實和27個重點問題的協調解決，提升服務保障的法治化、精細化和智能化。

第五屆進博會將於今年11月5日至10日在上海舉辦，由企業商業展、虹橋國際經濟論壇、國家綜合展、專業配套活動和人文交流活動等組成。

上海 疫情

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