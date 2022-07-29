張家口 冰雪裝備產業旺

力達克絲張家口冰雪運動裝備科技有限公司的生產車間內一派繁忙景象，員工們加緊將生產出的滑雪板仔細打包，發往大陸多地。董事長靳惠媛說，今年以來，力達克絲單板滑雪板的期貨訂單同比增長了20%，生產訂單已排到2023年。

新華社報導，在如今的河北張家口，上述情況並非個例。借力北京冬奧會的舉辦，張家口冰雪裝備製造業發展不斷提速。該市已形成高新區冰雪運動裝備產業園和宣化冰雪產業園兩個產業載體平台，正結合功能定位加快推進基礎設施建設，全面提升園區產業承載能力和配套服務能力，激發經濟發展新動能。

在高新區冰雪運動裝備產業園內，一塊塊造型優美的滑雪板、一件件體感舒適的滑雪服正被工人精心打磨。高新區機關事務管理中心副主任喬彥偉介紹，作為第十批新型工業化產業示範基地之一，該園區已形成輕重裝備結合，研發、製造、銷售、服務、運動體驗、會展全覆蓋的冰雪裝備產業布局。

張家口市工信局相關負責人說，冬奧紅利帶動張家口的冰雪裝備產業規模不斷擴大。截至目前，全市簽約冰雪裝備研發製造項目55項，總投資42.54億元人民幣，法國MND索道生產項目、SUFAG蘇法格造雪機生產項目、義大利天冰冰雪設備生產製造項目、清投智能滑雪模擬機等20個項目投產。