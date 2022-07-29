陸6月貨運量 恢復去年同期水準

中國大陸上半年受新冠疫情衝擊影響，交通運輸主要指標在4月出現短暫波動，物流保通保暢成為「大考」，大陸交通運輸部新聞發言人、政策研究室副主任舒馳28日表示，6月貨運量基本恢復至去年的同期水準。

舒馳指出，下半年交通部將擴大交通有效投資，堅持適度超前，推動打通「斷頭路」、水運通道項目等開工建設，提前實施一批重大交通工程。

界面新聞報導，今年第2季，物流保通保暢一直是大陸交通部重點工作。舒馳表示，上半年，全社會完成營業性貨運量242.7億噸，年減2.2%，其中6月已基本恢復至去年同期水平。貨櫃吞吐量完成1.4億標箱，年增3%。港口貨物吞吐量75.8億噸，年減0.8%。

受到新冠疫情衝擊影響，上半年全大陸完成營業性客運量27.6億人次，年減37.2%。

高速公路小客車出行量為84.7億人次，年減23.2%。

上半年，完成交通固定資產投資超過人民幣1.6兆元，年增6.7%。截至6月底，高速公路和普通國省道新改建工程在建規模達到8.7萬公里，在建項目超過2,000個，總投資約人民幣7.3兆元。

具體項目方面，上半年川藏鐵路配套公路項目全面開工，完成總投資的50%，部分項目已經建成。深中通道、常泰長江大橋、烏尉高速等戰略性、標誌性重大工程有序實施。

此外，張靖皋長江大橋、京台高速齊河至濟南段改擴建等重點工程項目全面開工建設。

大陸國務院總理李克強6月初在交通部調研時強調，要堅持適度超前，加強交通基礎設施和現代物流體系建設，抓緊梳理一批建設項目，能開的要盡開早開。

舒馳表示，下半年交通部將擴大交通有效投資，堅持適度超前，推動打通「斷頭路」、水運通道項目等開工建設，提前實施一批重大交通工程。

下半年新增的開工項目包括京港澳高速湖北境內與河南銜接路段改擴建工程、上海洋山港小洋山北作業區防波堤工程等。

另外，西部陸海新通道平陸運河工程計劃在年內開工，上海國際航運中心洋山深水港區小洋山北側集裝箱碼頭工程等重大工程項目前期工作加快推進，力爭儘早開工。