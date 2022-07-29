大陸「迎峰度夏」 5措施保障電煤供應

大陸國家能源局電力司司長何洋27日表示，目前大陸全國電煤庫存充足，達到歷史同期最好水平，電力保供基礎進一步夯實。

新華社報導，這是何洋當日在國新辦記者會上介紹的情況。何洋說，今年7月以來，受經濟增長和氣溫偏高等影響，大陸電力消費和用電負荷也較快增長。隨著7月下旬至8月上旬用電負荷高峰來臨，預計大陸用電負荷還將繼續攀升。

針對上述情況，大陸國家能源局提前著手，制定多項措施，做好迎峰度夏的各項保障工作。

何洋說，首先在電力保障方面，持續加強電力供需的監測和分析，研判電力供需形勢，及時全面準確掌握各省的電力供需情況，同時指導各地和企業做細做實電力保供的應對方案。其次是推動重大電力項目的建設投產，今年上半年，大陸新投產的各類電源合計7000萬千瓦。新投產陜北到武漢、白鶴灘到江蘇等跨省區的輸電通道。

煤電是電力保供的中堅力量，能源局多措並舉保障電煤供應：

一是壓實煤炭增產保供責任，能源局與各產煤省區簽訂了煤炭安全保供責任書，明確煤炭生產的任務。

二是穩定煤炭保供政策，將去冬今春煤炭保供政策統一延續到2023年3月，充分釋放先進產能。

三是堅持大陸煤炭產量調度，對產煤省區產量和運行情況做到每日調度，第一時間掌握大陸的煤炭生產動態，及時幫助地方和企業解決在煤炭生產過程中遇到的實際問題。

四是加快先進產能投產，今年以來核准煤礦先進產能3770萬噸／年，調整產能900萬噸／年，並推動試生產產能6000萬噸/年。

五是加強電煤中長期合約履約監管，督促中長期合約履約，保障電煤正常供應。

何洋表示，通過上述措施，儘管近期電力負荷創出新高，但大陸的電力供需依然平穩有序。