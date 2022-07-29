雲台科技農業對接會 簽約逾5億元
雲台科技農業產業發展對接會27日在昆明開幕。現場簽約多個合作項目，投資金額超過5億元（人民幣，下同）。
中新社報導，本次對接會以「科技助力鄉村振興」為主題，是第10屆雲台會的第一個產業對接會，由中共雲南省委台灣工作辦公室、昆明市人民政府主辦。
對接會上，來自兩岸的企業家、專家學者，就助推雲台科技農業發展、鄉村振興主題等交流研討。現場還簽約多個合作項目及協議，如台灣妍發科技公司與昆明市台辦簽訂第三代化合物半導體生產及研發項目落地昆明投資服務協議，第一期投資金額5億；雲南長耕農業科技公司與雲南農業大學簽約共建科技植物工廠及實驗室，總投資1200萬元；雲南長耕農業科技公司與香港日烽簽署共建植物工廠備忘錄，總投資600萬元。
雲南省委台辦副主任張燦透露，截至2022年6月底，在滇台企總數達1104家，到位資金130億元，其中農業產業172家，到位資金超20億元。他表示，台商台企發揮研發、培育、種植、精深加工、營銷等先進技術及管理經驗，深化雲台科技、農業產業等領域合作，為雲南脫貧攻堅、鄉村振興和全面建成小康社會作出了積極貢獻。雲台兩地親情相融、文化相通、資源與產業優勢互補，真誠歡迎台胞台商台企來滇投資興業、共同發展。
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