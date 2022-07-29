深圳專精特新企業 上半年產值增

炎炎夏日，在深圳市龍崗區，一份冰鮮荔枝通過無人機「從天而降」，運送到智能取餐櫃，水果連鎖企業與外賣配送平台推出的新服務讓消費者「嘗了鮮」。

新華社報導，無人機產業的快速發展，是工業大市深圳經濟新動能的一個縮影。深圳市統計局的數據顯示，今年上半年，深圳民用無人機產量增長28.8%。新能源汽車產業不斷跑出「加速度」。數據顯示，比亞迪上半年新能源汽車累計銷量超64萬輛，同比增長314.9%。

7月26日，深圳市統計局發布的經濟運行情況顯示，新能源汽車、充電樁、5G智能手機、民用無人機等主要高技術產品產量持續快速增長，同比增速分別達174%、164%、67%以及28.8%。深圳上半年規模以上工業增加值同比增長5.9%，比一季度提升3.6個百分點，工業生產恢復較快；地區生產總值人民幣1兆5016.91億，同比增長3.0%。

「上半年深圳工業經濟抵禦住疫情影響和外部壓力，呈現整體向好態勢，這表明工業作為經濟壓艙石的作用更加突出。」深圳市工信局相關負責人說。

深圳市工信局相關負責人介紹，今年上半年，深圳國家和省市三級共3042家專精特新規上工業企業產值合計增長12.8%，部分企業甚至實現翻倍增長。

今年5月《關於進一步促進深圳工業經濟穩增長提質量的若干措施》公布，6月發布《關於發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見》，完善產業空間保障體系，發展壯大20個戰略性新興產業集群，積極培育發展8個未來產業。

「深圳近年來製造業提質增效明顯。」深圳中觀研究院院長薛佔棟說，深圳正大力推動戰略性新興產業和未來產業發展，如半導體與積體電路產業等，夯實先進製造業基礎，助力轉型升級。