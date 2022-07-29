消博會聚焦她經濟 歐亞品牌搶攻

榴蓮加工而成的粉底霜、心形的燕窩、水療SPA精油……正在海南省海口市舉行的第二屆中國國際消費品博覽會（第二屆消博會）上，來自東南亞的參展品牌聚焦「她經濟」，系列特色產品頗為吸睛。

中新社報導，泰國駐廣州總領事館商務領事陳麗玲介紹，泰國駐廣州總領事館帶來30多個泰國特色品牌參展，不僅有系列美容產品，還有可以放鬆身心的水療SPA產品。

陳麗玲介紹說，泰國榴蓮除了果肉美味之外，還有很多其他用途，它身上很多部分都可以提取精華來做成護膚產品。比如，展示的榴蓮護膚品以及榴蓮粉底霜。

來自印尼、馬來西亞的多家燕窩品牌同台競技，這邊注重燕窩的產品溯源，那廂推出即食型燕窩迎合消費趨勢。馬來西亞大馬頂級燕窩有限公司的工作人員陳陽春擺出一盒心形燕窩，「很多男客戶買這款，搭配一束鮮花送給女性朋友」。

顔值經濟時代，「她經濟」是消博會重要內容。作為第二屆消博會的新面孔，美國雅詩蘭黛集團攜旗下多個品牌亮相。法國歐萊雅集團的參展面積從2021年的500平方公尺，增加至今年的625平方公尺。日本高絲、資生堂等全球知名企業和品牌參展。肌膚之鑰、阿瑪尼等多個高端美妝香化品牌匯聚。

中國國際消費品博覽會是大陸四大國家級展會之一。以「共享開放機遇，共創美好生活」為主題的第二屆消博會25日至30日在海南省海口市舉行，是亞太地區規模最大的精品展。本次展覽總面積10萬平方公尺，國內外參展品牌超2800個，來自61個國家和地區，有600多個全球新品首發首秀。