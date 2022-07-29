海南離島免稅消費大增 全球亮點

2021年，海南離島免稅店銷售總額超過600億元（人民幣，下同），同比增長84%；免稅購物人數約968萬人次，同比增長73%；免稅購買件數5349萬件，同比增長71%……在大陸乃至全球的消費版圖中，海南無疑是一個亮點。

新華社報導，在第二屆中國國際消費品博覽會期間舉辦的第二屆全球消費創新暨免稅與旅遊零售大會上，來自行業主流品牌及權威諮詢機構的人士認為，在疫情背景之下，海南離島免稅消費帶動大陸消費恢復增長，為全球消費復甦注入信心和動力。

「在這個黯淡和充滿挑戰的時期，海南一直是全球免稅和旅遊零售業的燈塔。」世界免稅協會主席埃裏克·尤爾·莫滕森在大會視訊致詞中說，海南離島免稅市場的增長是現象級的，且仍有巨大潛力。

「經歷的種種困難並沒有改變這樣一個事實，即中國市場在當下和未來，將繼續成為區域和全球免稅及旅遊零售業的動力引擎。」埃裏克說。

過去十年，大陸消費市場快速發展，已經成為全球第二大消費市場。2021年中國社會消費品零售總額突破44兆元，較2012年增長了1.1倍，年均增長8.8%，超大規模市場優勢更加明顯。

「中國是全球最大規模和最有前景的消費市場之一。」中國旅遊集團有限公司總經理王海民說，根據預測，未來十年之內，大陸消費增量將佔全球消費增量的25%以上，超過全球任何國家。

王海民說，近兩年受疫情影響，全球旅遊零售市場有所縮水。令人驚喜的是，去年中國大陸境內個人奢侈品市場超過4700億元人民幣，同比增長36%，是疫情之前的兩倍多。海南是最具有優勢、最具有活力的開放市場之一。

從2020年7月1日開始，海南離島免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元，大幅減少單次購買數量限制的商品種類，這也是海南離島免稅政策自2011年實施以來力度最大的調整。

據海口海關統計，從2020年7月1日至今年6月底，海口海關共監管離島免稅商品銷售金額906億元、銷售件數1.25億件、購物旅客1228萬人次，日均購物金額1.24億元，較新政實施前增長257%。