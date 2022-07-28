大陸發展半導體再傳弊端 「國家大基金」總裁丁文武被查

中國大陸以國家之力重點扶持半導體產業發展，如今卻不斷傳出各種弊端。財新網28日晚間報導，大陸國家集成電路產業投資基金（俗稱「國家大基金」）總裁丁文武近日被有關部門調查，目前仍處於與外界失聯的狀態。

報導稱，丁文武最後一次參加公開活動，是本月15日出席在廈門舉行的第六屆集微半導體峰會。他當天上午在峰會致辭時表示，中國大陸當前面臨的國內外形勢可謂嚴峻複雜、變化多端，對中國半導體產業來說，確實是個挑戰，但也是機遇，大家要適應這種變化。

他還說，前兩年大陸半導體行業的形勢非常好，甚至有人說「賺不到錢就是傻子」，但現在開始，這種形勢已經開始發生變化。

丁文武現年60歲，曾任信息產業部電子信息產品管理司副司長，2008年8月任工業和信息化部電子信息司副司長，2011年升任工業和信息化部電子信息司司長。2014年，丁文武轉任國家大基金總裁。

在此之前，國家大基金的管理公司—華芯投資管理有限責任公司前總裁路軍已經遭到調查。本月15日，中共中央紀委國家監委網站通報，路軍因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和吉林省監委監察調查。

去年11月19日，中共中央紀委國家監委網站公告，華芯投資前副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，正接受監察調查。亦即，管理國家大基金的華芯投資前總裁、副總裁已先後落馬，如今國家大基金現任總裁丁文武也被查。

大陸國務院2014年6月發布「國家集成電路產業發展推進綱要」，宣示要推動集成電路產業發展。為扶持本土半導體產業，大陸財政部及多家國有企業共同出資設立「國家大基金」一期，共募資人民幣1,387.2億元，重點投資晶片製造及晶片設計、封裝測試、設備和材料等。

面對美國對中國的科技封鎖，2019年10月，「國家大基金」二期正式成立，註冊資本人民幣2,041.5億元。

財新網指出，大陸「國家大基金」採雙層管理架構，第一層是國家集成電路產業投資基金，從國家戰略和產業發展方向，對重大項目的核准、政策及重大問題的協調推動、各股東方權益的保障與平衡等層面進行管理。第二層是委託專業公司作為基金唯一管理人，即華芯投資管理有限責任公司，對基金進行投資管理。