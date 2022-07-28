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大陸南海探勘原油突破 首口海上頁岩油獲得商業油流

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
「潿頁-1」油井位於南海北部灣，是大陸首口成功井壓裂測試並獲商業油流的海上頁岩油井。（圖／取自「中國電力報」微信公眾號）
「潿頁-1」油井位於南海北部灣，是大陸首口成功井壓裂測試並獲商業油流的海上頁岩油井。（圖／取自「中國電力報」微信公眾號）

位於南海北部灣的大陸首口海上頁岩油探勘油井「潿頁-1」，傳出井壓裂測試成功並獲商業油流，標誌著大陸海上頁岩油勘探取得重大突破。

這項成果由中國海油28日公布，據中國電力報報導，「潿頁-1」井位於南海北部灣海域潿西南凹陷，每日產原油20立方公尺、天然氣1,589立方公尺，且產能穩定。據測算，潿西南凹陷頁岩油資源量達8億噸，整個北部灣盆地頁岩油資源量約12億噸。

報導指出，中國海油2020年開始佈局海上頁岩油勘探，2021年把北部灣潿西南凹陷作為戰略突破點。中國海油湛江分公司總地質師鄧勇指出，團隊反覆研究潿西南頁岩油地質油藏特徵，多輪論證工程及壓裂可行性，最終優選含油性、可壓裂改造性較好的目標區，部署「潿頁-1」井。

中國海油勘探部總經理徐長貴則表示，海上首口頁岩油的成功是海上油氣勘探的一個重大突破，「實現了用我們自己的裝備和技術自主勘探開發我國海上頁岩油氣資源，拉開了海上非常規油氣勘探開發的序幕，資源潛力巨大，為把能源的飯碗牢牢端在自己手裡夯實了資源基礎」。

南海

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