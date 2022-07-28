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華爾街日報：馬雲計畫放棄 對螞蟻集團控制權

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美媒稱馬雲計畫放棄螞蟻集團控制權。（美聯社）
美媒稱馬雲計畫放棄螞蟻集團控制權。（美聯社）

華爾街日報援引知情人士消息，阿里巴巴集團創始人馬雲計畫放棄對螞蟻集團的控制權，而該舉動被視為是在大陸監管層壓力下，螞蟻集團欲擺脫附屬於阿里巴巴的努力。去年4月，路透亦曾透露馬雲可能放棄螞蟻控制權，一傳再傳，可見訊息或非空穴來風。

路透於先前報導指出，為了能讓螞蟻上市計畫清除障礙，螞蟻金服正在尋求為創始人馬雲剝離其股份、放棄控制權。路透還提及，人民銀行和大陸銀行保險監督管理委員會（CBIRC）的官員在1月至3月間分別與馬雲和螞蟻進行了會談，會談中討論馬雲退出公司的可能性。

阿里巴巴於26日發布2022財年年報時表示，螞蟻集團董事長兼行政總裁井賢棟等9名高層已經全數退任阿里巴巴合夥人，同時修訂「合夥協議」，阿里集團的「關聯方人士」不再擔任。這個舉措也被認為是螞蟻集團在完善公司治理的舉措。

華爾街日報 人民銀行

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