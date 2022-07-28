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震撼！大陸工信部長肖亞慶落馬 涉違紀違法

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為肖亞慶今年3月8日在大陸全國兩會「部長通道」上，透過網路視訊接受採訪。新華社
圖為肖亞慶今年3月8日在大陸全國兩會「部長通道」上，透過網路視訊接受採訪。新華社

央視新聞28日傍晚報導，大陸工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正在接受中共中央紀委國家監委審查調查。

大陸27日公布中共中央和國家機關選舉產生出席中共二十大代表名單，共293名，幾乎所有中央部委一把手都當選二十大代表，卻獨缺肖亞慶。而網上近日已有不少關於肖亞慶的不利傳聞。

香港星島日報指出，央視新聞聯播畫面顯示，肖亞慶也缺席省部級主要領導幹部專題研討班，早前已引發外界各種猜測。63歲的肖亞慶畢業於中南礦冶學院，曾任西南鋁業首任董事長，2004年出任中國鋁業公司總經理、黨組書記。

報導稱，肖亞慶任內使得中國鋁業不斷的發展壯大，後來擔任大陸國務院副秘書長，2016年出任國務院國有資產監督管理委員會主任，晉升為正部級，三年後改任國家市場監督管理總局局長，2020年調任工信部部長。

中共 國務院 央視

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