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奶茶杯裡喝出壁虎！消費者受驚彈跳離座 當事店家已停業

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
廣東一名消費者喝奶茶，竟喝出一隻壁虎出來。（南方都市報）
廣東一名消費者喝奶茶，竟喝出一隻壁虎出來。（南方都市報）

喝飲料竟喝出一隻壁虎出來！大陸廣東一家奶茶店被消費者指控奶茶飲料內有一隻壁虎，害她整個人受驚彈離座位。當事店家已停業自查。

南方都市報報導，7月27日，一則「古茗奶茶被曝喝出壁虎」視頻刷上微博熱搜。發布視頻的網友稱，7月26日她在廣東潮州古茗（沙溪店）點外賣喝出了一隻壁虎，還發出事發時的監控自證。

視頻顯示，這名消費者坐在辦公桌前通過吸管喝一杯古茗飲品，隨後感覺口中有異物，她用手從口中取出，發現是一條小壁虎，整個人受驚彈離座位。

古茗總部相關負責人表示，門店已在第一時間停業自查，並立刻調取了該飲品製作過程的監控視頻。但從監控中，沒有發現在製作過程中有壁虎進入的情況。在封口環節，溫度會達到180攝氏度，壁虎進入的可能性也極低。該負責人稱，接下來，還會繼續調查出現壁虎的原因。同時，古茗所有門店都將積極自查。

古茗品牌背後公司為浙江古茗科技有限公司，成立於2010年4月，總部位於浙江溫嶺大溪。截至2021年，古茗大陸全國門店突破6000家。

不過，古茗奶茶店此前多次因食品問題被罰。據天眼查資訊顯示，7月5日，湖南省邵陽市隆回縣古茗茶飲店因使用超過保質期的山核桃仁原料加工食品，被罰9000元人民幣（下同）；6月13日，安徽省合肥市長豐縣雙墩鎮古茗飲品店因採購和使用不符合食品安全標準的食品原料，及未履行進貨查驗義務，被罰5000元。此外，去年12月，浙江古茗科技有限公司曾因偷逃稅被罰款1161萬餘元。

奶茶 廣東

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