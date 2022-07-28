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陸能源消費增量 清潔能源逾6成

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
為實現「雙達峰、碳中和」目標，大陸各地積極推動減碳。圖為浙江省東陽市橫店影視產業園利用大型攝影棚屋頂推進光儲充一體化「綠色」攝影棚建設。（新華社）
為實現「雙達峰、碳中和」目標，大陸各地積極推動減碳。圖為浙江省東陽市橫店影視產業園利用大型攝影棚屋頂推進光儲充一體化「綠色」攝影棚建設。（新華社）

大陸國務院新聞辦27日舉行「全力保障能源安全」記者會，大陸國家能源局局長章建華在會上表示，天然氣、水電、核電、新能源發電等清潔能源比重，從2014年的16.9％上升到2021年的25.5％，清潔能源在能源消費增量中的份額超過60％。

香港中通社報導，章建華指出，2014年以來，中國大陸單位國內生產總值能耗累計降低20%，以年均約2.9%的能源消費增長支撐了6.2%的國民經濟增長，能源消費結構顯著優化。

煤炭消費比重從2014年的65.8%下降到2021年的56%，年均下降1.4個百分點，是歷史上下降最快的時期。中國大陸超低排放煤電機組超過10億千瓦。北方地區清潔取暖率達到73.6%，替代散煤1.5億噸以上。全面供應國六標準車用汽柴油，建成全球最大的充換電網絡，累計建成充電設施391.8萬台。建成2636萬千瓦光伏扶貧工程，惠及6萬個貧困村、415萬戶貧困戶。

章建華表示，持續優化用電營商環境，全面推行用電報裝「三零」「三省」服務以來，累計為用戶節省辦電投資超過1500億元人民幣

2021年10月大陸發布「國務院關於印發2030年前碳達峰行動方案的通知」，確立碳排放達到峰值的年限目標。到2030年，預計中國大陸非化石能源消費比重將按平均每年1個百分點的速度持續增長，實現碳達峰可期。

國務院 人民幣

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