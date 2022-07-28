陸能源消費增量 清潔能源逾6成

大陸國務院新聞辦27日舉行「全力保障能源安全」記者會，大陸國家能源局局長章建華在會上表示，天然氣、水電、核電、新能源發電等清潔能源比重，從2014年的16.9％上升到2021年的25.5％，清潔能源在能源消費增量中的份額超過60％。

香港中通社報導，章建華指出，2014年以來，中國大陸單位國內生產總值能耗累計降低20%，以年均約2.9%的能源消費增長支撐了6.2%的國民經濟增長，能源消費結構顯著優化。

煤炭消費比重從2014年的65.8%下降到2021年的56%，年均下降1.4個百分點，是歷史上下降最快的時期。中國大陸超低排放煤電機組超過10億千瓦。北方地區清潔取暖率達到73.6%，替代散煤1.5億噸以上。全面供應國六標準車用汽柴油，建成全球最大的充換電網絡，累計建成充電設施391.8萬台。建成2636萬千瓦光伏扶貧工程，惠及6萬個貧困村、415萬戶貧困戶。

章建華表示，持續優化用電營商環境，全面推行用電報裝「三零」「三省」服務以來，累計為用戶節省辦電投資超過1500億元人民幣。

2021年10月大陸發布「國務院關於印發2030年前碳達峰行動方案的通知」，確立碳排放達到峰值的年限目標。到2030年，預計中國大陸非化石能源消費比重將按平均每年1個百分點的速度持續增長，實現碳達峰可期。