中建南洋 百億開發星住宅

中國上市公司中國建築股份有限公司26日發布公告稱，該公司董事會會議審議通過了相關議案，同意下屬子公司中國建築（南洋）發展有限公司與新加坡新海逸集團有限公司合作開發新加坡德明路住宅地塊項目。

中新社報導，近日，中建南洋公司與新海逸集團簽訂正式項目合作協議，並成立項目公司。公告顯示，上述項目位於新加坡東南部加東地區，為住宅用地，總占地面積2.52萬平方公尺，總計容建築面積8.83萬平方公尺。項目總投資約104.89億元（人民幣，下同）。由中建南洋公司與新海逸集團按照20%和80%的股權比例合作開發本項目。

針對上述項目給上市公司帶來的影響，公告稱，中建南洋公司參與該項目投資開發建設，有利於中國建築深耕新加坡市場，提升中國建築海外品牌影響力。該項目是中國建築在當前市場狀況下，結合實際並充分考慮了風險因素的基礎上進行的投資決策，項目開發能否達到預期目標亦受項目開發周期、市場需求等因素的影響。

公開資料顯示，中國建築是一家建築工程服務提供商，業務布局涵蓋投資開發、工程建設、勘察設計等板塊，其中投資開發板塊包括地產開發、建造融資、持有運營等。財報顯示，中國建築今年一季度實現營業收入約4854.39億元，年增19.94%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約129.23億元，年增17.55%。