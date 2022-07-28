上海銀行業 打造碳金融體系

上海正以碳交易市場為基礎，加快打造具有國際影響力的碳交易中心、碳金融中心。江蘇銀行上海分行公司業務部總經理柏松表示，銀行作為資金交易中的參與者，可以為碳金融市場注入更大的流動性並增強價格發現功能。通過構建更為完善的碳金融服務體系、發展碳衍生品等金融產品，助力企業盤活碳資產。

中新社報導，針對碳交易市場，柏松表示，江蘇銀行提供一系列碳金融服務。推出碳配額質押融資產品，支持控排企業盤活碳資產，降低企業授信門檻，解決抵質押擔保不足的融資難題。同時，以碳配額質押貸款為切入點，為重點控排企業提供交易資金結算、遠期交易履約、碳資產管理、碳資產回購、節能減排項目等一攬子碳金融服務。

上海各大銀行持續加大對清潔可再生能源等領域支持力度。截至2021年末，興業銀行綠色金融融資餘額近1.4兆元（人民幣，下同），較年初增長20%，清潔能源產業綠色貸款較年初增長超90%。

自中國人民銀行碳減排支持工具和煤炭清潔高效利用專項再貸款推出以來，中國銀行上海市分行便加強對清潔能源、節能環保等重點領域的信貸投放力度，已累計投放貸款近18億元，通過專項信貸資金精準投放碳減排重點項目建設。

2021年，交通銀行上海市分行與上海環境能源交易所、申能碳科技有限公司共同完成長三角地區首筆碳配額質押融資1000萬元。該筆業務是基於上海環境能源交易所碳排放配額系統發放的首筆融資，也是長三角地區首筆以碳排放權質押作為增信措施的貸款。

日前，中國進出口銀行與中國寶武鋼鐵集團有限公司也通過「雲簽約」形式簽署綠色低碳高質量發展合作備忘錄。

中國銀行上海市分行表示，未來，將持續創新綠色信貸、綠色債券、綠色保險、綠色租賃、綠色基金、綠色投資產品，積極參與氣候投融資試點，投身碳普惠體系建設和碳管理體系應用實踐，聚焦碳金融國際平台搭建，在探索金融支持綠色低碳新模式的道路上加速行動。