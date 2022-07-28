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昆台融合 推動合作試驗區

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

江蘇省昆山市政府27日披露，新推出的「昆山推進昆台融合高質量發展行動計畫（2022—2025年）」提出，加快推動昆山深化兩岸產業合作試驗區和昆山市建設金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區建設，推進昆台融合高質量發展。

新華社報導，計畫指出，發揮「雙區聯動」疊加效應，深化改革、擴大開放、先行先試、全域建設，建設對台合作交流最佳承載地。

計畫明確十七項重點任務，包括加快推動產業轉型升級，促進昆台經濟合作高端化；做大做強光電產業，加快完善半導體產業鏈，提升裝備製造層次，鼓勵支持台企智慧化改造和數位化轉型；發展生產性服務業，深化保稅服務貿易，落實文化產業倍增計畫，助力台企發展開拓新空間等。

計畫明確，完善現代金融體系，促進「產」「金」融合發展規模化；強化政策支撐引領，通過金融業態和服務，推進股權投資雙向開放，鼓勵兩岸資本合作等。

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