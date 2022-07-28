陸民用直升機 吉祥鳥獲合格證

中國大陸民航局26日向Z15（AC352）型「吉祥鳥」直升機型號頒發合格證，標誌著該型直升機研製工作取得成功，具備進入中國大陸民用市場的條件，填補大陸民用直升機譜系空白。

中新社報導，Z15（AC352）「吉祥鳥」直升機是由中國航空工業集團有限公司與法國空巴直升機公司按照對等合作，聯合研製的先進的中型多用途直升機，哈爾濱飛機工業集團有限責任公司是中方總承包單位，航空工業直升機所是中方總設計師單位。該項目開創大陸在航空高科技領域與西方發達國家全面對等（50%：50%）合作的先河。

Z15（AC352）是中國大陸首個以新修訂「運輸類旋翼航空器適航規定」（CCAR-29-R2）為審定基礎並完成相應設計、試驗、驗證的直升機，配裝由中國航發與法國賽峰直升機發動機公司聯合研製的渦軸16發動機，採用常規氣動布局，雙發、寬機身、前三點可收放輪式起落架，最大起飛重量7.5噸，最大航程850公里，可搭載16名乘客。

該型機採用4軸數位自動飛行控制系統、玻璃座艙和高集成度航空電子設備、5片旋翼的球柔性主槳轂以及抗墜毀機身等多種成熟技術，旋翼系統和機身壽命可達20000小時，傳動系統和發動機的大修間隔高達5000小時，損傷容限和防鳥撞等安全性指標遠高於適航規範，噪聲水平優於適航標準，整機性能達到國際同類直升機先進水平，油耗低於國外同類產品，具有安全性高、內部空間大、航程遠、經濟性優等顯著特點，可廣泛應用於搜索救援、海油作業、醫療救護、商務包機等領域。

Z15（AC352）在研製過程中創建了大陸民用直升機國際合作新模式，取得直升機多項關鍵技術新突破，構建了中型直升機研製管理新體系，填補了航空應急救援新質裝備的空白。