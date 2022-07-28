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陸奢侈品市場 新生代崛起
全球性諮詢機構貝恩公司研究數據顯示，2021年中國大陸境內個人奢侈品市場達到近4710億元人民幣，同比增長36%。預計到2025年，中國大陸將成為全球最大個人奢侈品消費市場。其中，年輕消費群體備受關注。
中新社報導，正在海口舉行的第二屆中國國際消費品博覽會上，多家行業巨頭現場聊起了如何吸引中國大陸年輕人這一「財富密碼」。
「中國年輕人正越來越體現出他們的消費力量」，法國路威酩軒集團（LVMH）大中華區總裁吳越表示，奢侈品行業得益於一代又一代中國大陸年輕人的加持。
博柏利（Burberry）中國區總裁張允馨表示，用戶畫像顯示，新崛起的「千禧一代」和「90後」已經成為消費其產品的中堅力量。作為幾乎完全成長在互聯網時代的消費群體，他們更看重品牌的社交、創新等屬性，消費習慣出現不小改變。
「中國年輕消費者非常時尚開放、見多識廣、眼界超前，他們追求新穎獨特，同時非常互聯網化。」雅詩蘭黛集團全球管委會成員、中國區總裁兼首席執行官樊嘉煜說，該品牌不僅與手機遊戲開展聯名合作，還持續推動中國年輕人關注的可持續發展、女性發展等具有社會價值的活動。目的只有一個：用年輕消費者喜聞樂見的方式與其交流。
對於本屆消博會，各大品牌亦頗為上心，不僅搭建了一座座精美養眼的展台，紛紛拿出名貴珠寶、高端腕表等，還與有關方面聯合開展熱帶雨林修復等公益活動，吸引了眾多參會觀眾關注問詢。
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