陸工業企業利潤 上半年增幅陡降

大陸國家統計局27日公布，1至6月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4兆2,702.2億元，年比增長1.0%。其中，國有控股企業實現利潤總額增長10.2%，股份制企業增長6.7%，私營企業實現利潤總額則下降3.3%，外商及港澳台商投資企業實現利潤總額更大幅衰退13.9%。

規模以上工業企業是指年主營業務收入在人民幣2,000萬元以上的工業企業。過去一年來，大陸全國規模以上工業企業利潤總額年增率呈現明顯下滑走勢。

不過，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹稱，6月，企業利潤恢復加快，當月利潤由降轉增，行業結構有所改善。

朱虹表示，今年第2季，受部分地區疫情多發散發影響，工業企業效益承壓明顯，4月工業企業利潤由增轉降且降幅較大。隨著疫情得到有效控制，5月工業企業利潤降幅略有收窄，6月，產業鏈供應鏈進一步恢復，工業企業效益明顯改善，全國規模以上工業企業利潤年比增長0.8%，由連續兩個月下降轉為正增長，利潤增速較上月回升7.3個百分點，呈加速恢復態勢。

朱虹指出，總體看，大陸工業企業利潤恢復加快，利潤行業結構出現積極變化。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多困難。

從具體行業看，6月，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增，占56.1%。有21個行業利潤同比增長，行業增長面為51.2%，其中15個行業利潤實現兩位數增長。

6月，裝備製造業利潤由5月同比下降9.0%轉為6月增長4.1%，連續兩個月回升。其中，汽車製造業因上海、吉林等汽車主要產地加快復工復產，利潤由下降轉為大幅增長47.7%，是拉動工業企業利潤回升作用最大的行業。

隨著消費市場繼續恢復，消費品製造業6月利潤同比下降11.7%，但降幅較上月收窄6.7個百分點。其中，紡織服裝、家具、印刷、農副食品加工行業利潤分別增長44.7%、20.6%、3.8%、1.9%，均由降轉增。