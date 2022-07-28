發展數位經濟 北京擬設立專法

北京市擬探索放寬數位經濟新業態准入，建設數位口岸、國際信息產業和數位貿易港，構建國際互聯網數據專用通道、國際化數據信息專用通道和基於區塊鏈等先進技術的應用支撐平台。

中新社報導，27日，北京市十五屆人大常委會第四十一次會議對「北京市數字經濟促進條例（草案）」進行第一次審議。

數字（台灣稱數位）經濟是北京市經濟社會發展的重要支撐，2021年北京數位經濟增加值達1.6兆元人民幣，同比增長13.1%，占GDP比重達40.4%，數位經濟規模和競爭力處大陸領先水平。同時，北京也面臨數位經濟基礎設施建設缺乏規劃、共享共用程度不高等問題。

北京市司法局局長崔楊表示，北京市有必要制定專門的數位經濟地方立法，建立全面系統有效的數位經濟促進政策措施體系。

數位基礎設施方面，草案提出，北京市統籌推進人工智慧、區塊鏈、大數據、隱私計算、城市空間操作系統等新技術基礎設施建設，支持建設通用算法、底層技術、軟硬件開源等共性平台。

為強化高質量數據資源供給，草案提出，北京市建立統一的公共數據資源目錄，採取多種方式向社會開放公共數據，鼓勵開放非公共數據，促進數據融合創新。

產業數位化方面，草案提出，探索放寬數位經濟新業態准入，建設數位口岸、國際信息產業和數位貿易港；支持發展跨境貿易、跨境物流和跨境支付，促進數位證書和電子簽名國際互認，構建國際互聯網數據專用通道、國際化數據信息專用通道和基於區塊鏈等先進技術的應用支撐平台。